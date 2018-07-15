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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın genç kalecileri kampta konuştu

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Galatasaray’ın genç kalecileri kampta konuştu

Galatasaray’ın üç genç kalecisi İsmail Çipe, Boran Güngör ve Berk Balaban, İsviçre’nin Zürih kentinde sürdürülen yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk çalışmasından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇİPE: "İKİNCİ LİGDE OYNAMAM BANA TECRÜBE KATTI"

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde Muslera’nın Dünya Kupası’nda olmasından dolayı 1’inci kaleci olarak kampta yer alan Çipe, "Benim için bu kamp bir ilkti. 1’inci kaleci olarak buraya geldiğim ilk kamp oldu. Hocam bana şans verdi. İkinci ligde oynamam bana tecrübe kattı. Hem varlığı hem de yokluğu görüyorsunuz. İkinci ligde olsa profesyonel maçlar oynuyorsunuz ve onun rahatlığıyla maça çıkıyorsunuz. Bu rahatlıkla FC Wil maçına çıktım. Eksiklerim var Taffarel hocamla bu eksikleri kapatabilirim. hocam bana bu şansı verirse uzun yıllar bu formayı taşımak istiyorum. İki yıl dışardaydım. Hepimizin hedefi burada olmak. Hocamız görev verirse bu formayı taşırız" diye konuştu.

BALABAN: "BÜYÜK BİR KULÜPTEYİZ"

Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç kalecisi Berk Balaban, "Bulunduğumuz büyük bir külüp farkındayız. Dünyanın sayılı kalecisi Muslera burada. Bu büyük bir şans ve ona teşekkür etmek gerek. Türkiye’de idolüm Muslera, dünyada ise David de Gea" dedi. 

GÜNGÖR: "MUSLERA İDOL BİR KALECİ"

Galatasaray’ın bir diğer genç kalecisi Boran Güngör, Muslera ile ilgili olarak, "Burada çok doğru bir isim Muslera var. Futbolculuk kariyeri dışında kişiliği ile de örnek alınması gereken neşesi ve motivasyonu, oyunlara katılımı ile idol bir kaleci" ifadelerini kullandı.

ÇİPE: "DÜNYANIN EN İYİ KALECİLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Hem Taffarel, hem de Muslera ile çalışmanın büyük bir şans olduğuna vurgu yapan Çipe, "Şu anda dünyanın en iyi kalecileri ile birlikte çalışıyoruz. Birisi hocamız birisi de ağabeyliğimizi yapıyor ve ayrıca rekabet içindeyiz. Onların kişiliğini konuşmaya gerek yok. Hep neşeliler ve bize doğru yolu gösteriyorlar. Onlarla çalışmak bizim için büyük şans. Değerlerini bilerek daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı. 

GÜNGÖR: "BABAM BENİ FUTBOLDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI"

Medipol Başakşehir’in kaleci antrenörü Haluk Güngör’ün de oğlu olan Boran Güngör, babası ile ilgili olarak, "Kalecilik üzerine babamla çok konuşmazdık. O beni futboldan uzak tutmaya çalıştı. Sonrasında ben daha çok futbolla ilgilenince daha çok futbol konuşmaya başladık. İlk defa Beşiktaş maçı kadrosunda yer aldım" şeklinde konuştu. 

ÇİPE: "HEM ALT YAPI, HEM DE HEM ÜST YAPI SORUNU VAR"

Galatasaray alt yapısından yetişerek A takımda forma giyme başarısı gösteren Çipe, "Türk futbolunda hem alt yapı hem de üst yapı sorunu var. Bu benim Galatasaray ile 4’üncü kampım. Birçok hocayla çalıştım. Alt ligleri görmeden buraya geldikleri için burada genç futbolcular çok çalışmıyor. Takımımızda çok iyi genç oyuncular var. Diğerlerinden ayrı tutuyorum ancak alt liglerdeki zorlukları görmeden buraya gelmeleri etkili oluyor" dedi. 

GÜNGÖR: "ÇALIŞIRSANIZ KARŞILIĞINI ALIRSINIZ"

Çalışmanın önemine değinen Güngör, "Ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alırsınız. Galatasaray’ın alt yapısından olmayı yeterli görmemelisiniz . Kendimizi yeterli görmeden hep bir adım yukarıya doğru hareket etmeliyiz" dedi. 

BALABAN: "BİR KALECİ İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY TECRÜBE"

Kaleciler için en önemli şeyin tecrübe olduğunu belirten Balaban, "Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oldum olgusuna kapılmamak gerek. Her şey değişebilir. Sürekli üstüne koymalısınız. Bir kaleci için en önemli şey tecrübe. Alt yapıda kendimizi mental olarak yukarıya hazırlamalıyız" diye konuştu.

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