Galatasaray'ın filedeki rakibi Lindemans
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibine konuk olacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibine konuk olacak. Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.
Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1'lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek. Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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