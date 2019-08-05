Galatasaray'ın Falcao transferine Mandzukic engeli
Galatasaray yönetimi, tüm konsantresini Radamel Falcao transferine verdi. Oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp Monaco ile temaslarını sürdürürken, Fransız kulübünü bonservissiz transfer için ikna çalışmaları devam ediyor.
Transferin yüzde 80 oranında biteceği ifade edilirken, İngiltere Premier Lig'den gelen haber transfere balta vurabilir.
MANDZUKIC DETAYI
İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Juventus'tan Mario Mandzukic'i transfer ediyor. Kırmızı Şeytanlar transfer için İtalyan devine 15 milyon sterlin (16,3 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Mandzukic, yeni kulübüde senelik 7 milyon Euro kazanacak.
Manchester United'ın 33 yaşındaki yıldız için yüklü bonservis ödeyecek olması, Monaco üzerinde bir olumsuz bir etki yaratabilir. Kolombiyalı yıldızdan bonservis ücreti kazanmak isteyen Monaco için bu transfer kötü bir emsal olacak.
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