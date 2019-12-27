Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, İstanbul'da!
Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, İstanbul'da olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
PSV Eindhoven'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, İstanbul'a geldi.
Portekizli futbolcu, ünlü bir mekanda çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Yılbaşı tatili sebebiyle Türkiye'ye geldiği öğrenilen Bruma bilindiği gibi PSV'de fazla süre alamıyor.
Bruma bu sezon PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 1433 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asist yaptı.
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