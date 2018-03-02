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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriGalatasaray’ın eski futbolcu Cana, Stadyum Müzesi'ni gezdi!
Futbol Galatasaray’ın eski futbolcu Cana, Stadyum Müzesi'ni gezdi!
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Futbol
dha
02.03.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın eski futbolcu Cana, Stadyum Müzesi'ni gezdi!

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2010-2011 sezonunda Galatasaray forması giyen Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret etti.

Hayatını anlatan bir belgesel filminin yapımı için İstanbul’a gelen Cana, müzeyi ziyaret etmesinin yanı sıra stadyum turu da yaptı. Arnavut futbolcuya ziyareti sırasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de eşlik etti.

"İSTANBUL VE GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ziyaret sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cana, "Bir proje yapıyoruz Arnavutluk’ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkına bir belgesel çekiyoruz ve oynadığım tüm şehirlere gittik. Son olarak İstanbul’a geldik. Sadece 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli. Hep Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, fantastik objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek çok güzel" dedi.

Bu statta gol atan ilk yabancı oyuncu olduğunu hatırlatan Lorik Cana, "Türk Telekom Stadyumu’nda 1 golüm var ki o da beni bu statta gol atan ilk yabancı yapıyor. Eskişehir’e karşıydı maç. Servet ilk golü atmıştı burada. Benim hem eski Ali Sami Yen’de hem de burada maça çıkma şansım oldu ki bu güzel bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’IN LİGİ KAZANMA POTANSİYELİ VAR"

Spor Toto Süper Lig’deki lig yarışı hakkında yorum yapan Cana, "Ben her sene Galatasaray’ı takip ediyorum. Çünkü ben bir Galatasaray taraftarıydım ve ligde çok iyi gidiyorlar. Çok zor bir lig yarışı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Ama Galatasaray’ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Benim burada oynadığım zaman kötü bir sezondu. Ama buna rağmen taraftarla çok iyi bir ilişkim oldu. Galatasaray taraftarının benim gözümde yeri her zaman ayrıdır. Her zaman da arkadaşlarıma, yakınlarıma Galatasaray taraftarından bahsederim" diyerek sözlerini noktaladı.

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