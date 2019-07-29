Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı
GeriFutbol Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.07.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Anma töreni sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileklerini ileterek, yeni sezonda adil bir yarış olmasını temenni etti. 

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 68. yıldönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın yanı sıra Galatasaray Lisesi eğitmenleri ve sarı-kırmızılı takımın taraftarları katıldı. Tören sonrası dostluk mesajları veren Cengiz, “İnsanların mezarlığa gelince duygulanmaması mümkün değil. Ali Sami Yen Bey’in ayrı bir özelliği var. Bizim kurucu başkanımız. 3-4 çocuk Ali Sami Yen’in önderliğinde lise 2‘de bir takım kuruyor. O takım bir ateş topu gibi büyüyor. Sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı sarıyor. Onun bizi izlediğine inanıyorum. Başarılarımızla çok mutlu oluyorum. Bu sevgi selini Ali Sami Yen bir okulda tasarladı. Binlerce yıl sonra yeni başkanlar, Ali Sami Yen’in açtığı bu ateşi dünyanın en tepesine yayacak. İnsan duygulanıyor. Size müzemizde Ali Sami Yen’in yazısını okumanızı tavsiye ederim. Bütün kurucu üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların ilkelerine her zaman bağlı kalacağız” dedi. 

Galatasaray taraftarına da seslenen Cengiz, “Galatasaray’ın hedefi Türk olmayan takımları yenmektir. Gereken ne var ise Galatasaray’ımıza zarar vermeden optimum şekilde halledilecektir” açıklamasını yaptı. 

Cengiz’den yeni sezon öncesi dostluk mesajı 

Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba’yı da kabir başında ziyaret eden Cengiz, “Süleyman Seba’yı şahsen tanıma onuruna eriştim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizli, Kayserispor hepsi bizim kardeş kulübümüz. Her kulüp kardeşimiz, dayımız, amcamız. Süleyman Seba’yı da ziyaret edeceğiz ve lig başlamadan dostluk ve kardeşlik mesajı vermek istiyorum. Bütün rakiplerimize esenlikler diliyorum. Eşit ve adil bir yarış olsun. Hak eden kazansın. Umarım hak eden de Galatasaray olur. Herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen kabri başında anıldı
Guidetti: En önemli şey olimpiyat
Kayserispor hazırlık maçı için rakip değiştirdi
Juanfran Alanyaspor'da