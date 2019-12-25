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Galatasaray'ın devre arası kampı Florya'da olacak!
Ocak'ta Katar’da kamp için davet alan G.Saray teklifi reddetti.
Galatasaray, devre arası hazırlık kampını Florya Tesisleri’nde gerçekleştirecek.
Ocak'ta Katar’da kamp için davet alan Galatasaray'da teknik heyet teklifi reddetti.
Bu kararın alınmasında teknik heyetin ‘uzun seyahat gerektirmeyen kesintisiz bir kamp’ yapma isteği önemli rol oynadı.
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