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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.09.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

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Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da deplasman kabusu devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de üç kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı.

Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında Trabzonspor'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü.

2015-2016 sezonunda dış sahada galibiyete hasret 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi.

Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

Galatasaray, attığı 29 gole karşın 31 gol yedi ve sezonu dış sahada -2 averajla tamamladı.

2016-2017 sezonunda 31 puan topladı 

Galatasaray, 2016-2016 sezonunda son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi.

Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşadı. 2016-2017 sezonunda rakip sahadaki 17 müsabakanın 9'unu kazanan Galatasaray, dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda attığı 28 gole karşılık kalesindeki 23 gole engel olamadı.

7 deplasman mağlubiyetiyle şampiyon oldu

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı.

Geçen sezona Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan Galatasaray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılarda deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelmesinin ardından Galatasaray'da deplasman sorunu da rafa kalktı. Geride kalan sezonda Terim yönetiminde 9 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 5 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Geçen sezonun son 3 haftasında kayıp yaşamayan Galatasaray, iç sahadaki 16 galibiyet, 1 beraberliklik performansıyla rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

İç sahada geçit vermiyor 

Galatasaray, deplasmandaki kötü performansına rağmen iç sahada farklı bir görüntü çiziyor.

Süper Lig'de iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde gören sarı-kırmızılılar, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 22 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, sahasında arka arkaya 15 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

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