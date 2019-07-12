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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK / Özge EĞRİKAR
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın davasında ilginç diyaloglar

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Galatasaray'ın davasında ilginç diyaloglar

Galatasaray camiasının günlerdir heyecanla beklediği kritik dava Mustafa Cengiz yönetiminin zaferiyle sonuçlandı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılması için yapılan itirazı reddetti ve tedbir kararının devamına karar verdi. Böylelikle sarı kırmızılı kulübün gündeminden seçim kalktı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, görev sürelerinin sona ereceği tarih Mayıs 2021’e dek görevlerine devam edecek. Mahkeme, Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyeleri Ahmet Özdoğan ve Cenk Akkaya’nın, mevcut yönetim kurulunun yürütme ve yetkilerinin durdurulmasına yönelik talebini de reddetti. Kararlar, Mustafa Cengiz yönetiminde büyük sevinç yaratırken, karşı tarafın bir üst mahkemeye itirazda bulunacağı öğrenildi.

Metin Arslan: Bilirkişi raporu çöp olarak değerlendirilmel

Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada, birbirlerinden davacı ve davalı olan Galatasaray Kulübü yöneticileri ile davaya feri müdahil olan yöneticilerin avukatları katılırken, tarafların yaptığı savunmalar son derece dikkat çekiciydi. İlk olarak Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmediği mali genel kurulu yöneten Metin Arslan ve yardımcısı Metin Ünlü savunma yaptı.

Arslan, karşı tarafın mahkemeye verdiği dilekçelerle, kendisi ve divanda görev yapan diğer arkadaşlarına uygunsuz sözler sarf ettiklerini öne sürerek, “Gayriahlaki yöntemlerle genel kurul uzatılmıştır’ sözlerini kabul etmiyoruz. Divan olarak yaptığımız işler, dernek tüzüğüne uygundur. Tedbir kararına dayanak olan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çöp olarak değerlendirilmeli” dedi. Metin Ünlü ise, “Biz yedi arkadaş niye buradayız? Toplantıda oy sayma işlemini el kaldırma yöntemiyle sayarak yaptık. Üzerimize atılan bu çirkin iftiranın kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu davanın tarafı da değiliz. Günahımız ne? Sizden adalet bekliyoruz. Yöneticilerin iş hayatı, kariyerleri, itibarları ne olacak deniyor. Peki bizim idari meslek onur hayatımız ne olacak? Biz haksız biçimde yargılanıyoruz“ diye konuştu.

"İbra edilmeyen yönetim kulübe her yıl 400 üye alıyor"

Duruşmada daha sonra yönetimin yetkilerinin durdurulması talebiyle açılan davayı temsil eden avukat Kıraç Aras konuştu. Aras, “İbra edilmeyen bu yönetim her yıl kulübe 400 üye alıyor. Tedbir karanının kaldırılmasına karar verilirse bu yönetimin aldığı kararlardan doğan zarar nasıl telafi edilecek? Bu nedenle yönetimin yetkilerinin kısıtlanmasını talep ediyoruz dedi. Bunun üzerine söz alan Galatasaray Yönetim Kurulu avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, şunları söyledi: “Mali olarak kâra geçmiş, üst üste iki şampiyonluk kazanan bir yönetim var. Bu olay Galatasaray’ı kaosa sürükleme çabasıdır. İhtiyati tedbirin devamını istiyoruz. Yönetim kurulunun yetkilerinin sınırlandırılması talebine katılmıyoruz. Soruyorum; erken seçim kararı alınır veya yetkiler kısıtlanırsa kulübü kim idare edecek? Transferi kim yapacak?”

"Galatasaray’da transferi yönetim değil Sportif AŞ yapar"

ÖMER Faruk Kırbıyık’ın bu savunmasına Kıraç Aras’ın verdiği cevap bir hayli ilginç oldu... “Mahkeme, duygusallığın yapılacağı bir yer değil” diye söze başlayan Aras, şöyle devam etti: “Bu kulüp 22 kez şampiyon olmuş, hasbelkader ikisinde burada olmuşlar! Transferleri yapan Galatasaray Sportif AŞ’dir. Ve Sportif AŞ, ayrı, tüzel bir kişiliktir. ‘Biz gidersek, ya da yetkilerimiz kısıtlanırsa Galatasaray transfer yapamaz’ söylemlerine katılmıyoruz. Bunları duygu sömürüsü olarak değerlendiriyoruz.” Avukatların karşılıklı savunmalarının ardından İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ali Ahmet Gürgül, karar için duruşmaya ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından kararını açıklayan Gürgül, mali genel kuruldaki idari ibrasızlık kararına uygulanan tedbir kararının devamı yönünde karar verdi.

KIRBIYIK: ‘ADALET TECELLİ ETTİ’

Galatasaray Yönetim Kurulu’nun avukatı Ömer Faruk kırbıyık, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “İhtiyati tedbire ilişkin yapılan itirazlar mahkeme tarafından değerlendirildi ve tedbirin devamı yönünde karar verildi. Bizim zaten Galatasaray camiası olarak adaletin tecelli edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Galatasaray yönetimi ve avukatları olarak bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” dedi.

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