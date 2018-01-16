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Galatasaray'ın büyük sıkıntısı! Ondan kurtuluş yok...

Terim’in takımda düşünmediği Tarık Çamdal’a takım bulunamıyor. Bunun nedeni ise Tarık'ın 1.5 milyon Euro yıllık ücret alması.

Hürriyet Haber
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Transfer olduğu günden bu yana hem yüksek maliyeti hem de kötü performansı nedeniyle ağır eleştirilen alan Tarık Çamdal yine baş ağrıtıyor.

KİMSE YANAŞMIYOR!
Fatih Terim'in takımda düşünmediği genç futbolcuya şu ana kadar takım bulunamadı. Bunun nedeni ise 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tarık'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alması... Hiçbir kulüp bu parayı vermeyi yanaşmazken, yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Alınan bilgilere göre son çare olarak Tarık'ın yıllık ücretinin bir bölümünü yine Sarı-Kırmızılılar karşılaşacak ve kiralama formülü bu şekilde devreye (Fotomaç)

Transfer HaberleriGalatasaray

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