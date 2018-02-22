Galatasaray'ın büyük sıkıntısı Muslera!
Son iki lig maçından yenilgiyle ayrılan sarı kırmızılı takımda yıldız futbolcu tartışılıyor.
Muslera, bu sezon kalesinde gördüğü 27 golle, 21. haftalar itibariyle en formsuz sezonunu geçiriyor.
İlk geldiği dönemde 21 maçta 14 gol yiyen, sonraki sezonlarda yine 21 haftalık bölümleri sırasıyla 24, 17, 24, 26 ve 21 gol yiyerek geçirdi.
Bu sezonki 21. maçında 27. golü kalesinde gören Uruguaylı file bekçisi, Taffarel önderliğinde toparlanmaya çalışıyor. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle