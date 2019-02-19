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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.02.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu

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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.

Takım, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.00’de (TSİ 21.00) Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

LINNES YOK

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yarın yerel saatle 17.30’da (TSİ 20.30) Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

Martin Linnes, Kasımpaşa maçında sol adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yok. Karşılaşmaya yetişemeyeceği için kafileye dahil edilmedi. Tedavisi İstanbul'da sürdürülecek olan Linnes ile birlikte UEFA listesinde yer almayan Semih, Mitroglou ve Emre çalışmalarını Florya'da sürdürecek...

Galatasaray’ın SL Benfica maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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