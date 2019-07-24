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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Avusturya kampına eski yıldızından ziyaret

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Galatasaray'ın Avusturya kampına eski yıldızından ziyaret

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. 

Sarı-kırmızılı ekip, Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü. 

Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi. 

İdman, daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda

6’ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı. 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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- Misimovic antrenmanı izledi 

Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi. 

Misimovic, antrenman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Galatasaray'ın Avusturya kampından kesitler...

Galatasaray göl kenarında koştuGalatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü hafif tempolu tek idmanla tamamladı.
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Galatasarayın Avusturya kampına eski yıldızından ziyaret

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