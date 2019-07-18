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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.07.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

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Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, sabah yaptığı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde fiziksel uygulamaların olduğu "core" çalışması yapıldı.

Basına kapalı bölümde ise futbolcuların dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Disiplinli Bartali

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin disiplinli tavrı dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonun devre arasında teknik ekibe katılan Bartali, fiziksel çalışmada futbolculara yaptığı yüksek sesli komutlarla ön plana çıkıyor.

Galatasarayın Avusturya kampı sürüyor

Terim'den Erencan'a ilgi

Bu arada idman sonrası Fatih Terim kampın en geç oyuncusu 2002 doğumlu Erencan Yardımcı ile yakından ilgilendi. Fatih Terim Erencan ile çıkışta bir süre konuştu.

Galatasarayın Avusturya kampı sürüyor

Galatasarayın Avusturya kampı sürüyor

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