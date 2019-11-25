Galatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu
GeriFutbol Galatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Galatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda evinde oynayacağı Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 284. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 110 müsabakada da mağlup oldu. Aslan, Brugge karşısında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, yarın 20.55’te Türk Telekom Stadyumu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla dördüncü sırada yer alırken, Brugge de 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 284. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 422 gol gördü.
Aslan, Brugge karşısında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 115. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 114 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 58 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 191 gole kapatamadı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 76 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 30 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

Avrupa’daki galibiyet hasreti 11 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).
Sarı-kırmızılılar ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon golle ile tanışamadı. Cimbom, geride kalan 4 haftada kalesinde 8 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı ve ligde gol sevinci yaşayamayan tek takım.

Steven N’zonzi cezalı

Galatasaray’da Club Brugge karşılaşması öncesinde 1 futbolcu cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Real Madrid deplasmanında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Steven N’zonzi, bu önemli müsabakada takımının yanında olamayacak.
Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Brugge karşısına da eksik çıkacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı karşılaşmada yer alamayacak. Son Başakşehir maçında sakatlığından dolayı oynamayan Muslera’nın ise müsabakada görev alması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle