Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Gruplar belli oluyor
Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalan temsilcimiz Galatasaray'ın, bugün yapılacak olan kura çekimi ile rakipleri belli olacak. Kura çekimine 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası ilk maçına 18-19 Eylül tarihlerinde çıkacak. Grup maçları 11-12 Aralık tarihinde sona erecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bu akşam yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bu akşam Monaco'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat kaçta başlayacak, canlı yayın nasıl izlenecek? İşte merak edilen detaylar
Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)
3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)
4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)
Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları bugün çekilecek.. Peki kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki grubu bu akşam belli olacak. Spor severler kura çekimi bu akşam saat kaçta olacak sorusunun cevabını ve yayınlanacağı kanalı merak ediyorlardı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Tüm gelişmeleri canlı yayınla dakika dakika Spor Arena adresinden takip edebilirsiniz.
Bu akşam oynanacak Salzburg (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan), PSV (Hollanda)-BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) karşılaşmalarının ardından bu eşleşmelerde tur atlayan takımlar ile turnuvaya doğrudan katılan diğer ekipler Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Viktoria Plzen'in (Çekya) de torbaları belirlenecek.
İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
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