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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın 30 yıllık kupa hasreti sona erdi

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Galatasaray'ın 30 yıllık kupa hasreti sona erdi

1922 yılında kurulan voleybol şubesinde son 30 yıldır kupa kazanamayan Galatasaray, en son 1988-89 sezonunda Erkekler Voleybol Liginde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı kırmızılılar, Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigortayı 3-2'lik setlerle mağlup ederek bu hasreti dindirdi.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2'lik setlerle mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile birlikte sarı-kırmızılılar, 30 yıl sonra voleybolda kupa kazanmayı başardı.

1922 yılında kurulan voleybol şubesinde son 30 yıldır kupa kazanamayan Galatasaray, en son 1988-89 sezonunda Erkekler Voleybol Liginde şampiyonluğa ulaşmıştı.

ERKEK VOLEYBOL TARİHİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray, erkek voleybolda sayısız kupa ile en çok şampiyon olan kulüp olma özelliğini taşıyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Erkekler Voleybol Liginde 16 kez ile en çok şampiyon olan kulüp olurken, aynı başarıyı Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonasında da 12 kez ile göstererek bu kupada da en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olmuştur.

Sarı-kırmızılılar, 1970-71 yılında kurulan Erkekler Voleybol Ligi yeni adıyla Efeler Liginde ise toplam 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 1970-71, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 yıllarında kupaya uzanmıştı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımının eski adı ile Türkiye Kupası yeni adıyla Erkekler Kupa Voleyde ise şampiyonluğu bulunmuyor.

Fenerbahçeyi mağlup eden Galatasaray şampiyon
Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray şampiyon

KADINLARDA KUPAYA HASRET

Galatasaray, kadın voleybol da İstanbul Bayanlar Voleybol Ligi’nde 7 kez, Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası’nda ise 5 kez şampiyon olurken Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi yeni adıyla Sultanlar Liginde şampiyonluğu bulunmuyor. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı eski adı ile Türkiye Kupası yeni adı ile Kadınlar Kupa Voleyde ve Bayanlar Şampiyonlar Kupasında ise şampiyonluk elde edemedi.

SARI-KIRMIZILILAR VOLEYBOLDA AVRUPA FİNALLERİNDE MUTLU SONA ULAŞAMIYOR

Galatasaray, voleybolda Avrupa kupalarında oynadığı final müsabakalarında yüzü gülmedi.

Erkek voleybol takımı, 1990-91 yılında CEV Kupası ve 1991-92 sezonunda CEV Challenge Kupasında 4üncü olurken 2016 yılındaki Erkekler Voleybol Balkan Kupasında kupayı müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar son olarak geçtiğimiz yıl CEV Kupasında finalde kaybederek 2nci oldu.

Kadın voleybol takımı ise 2009-10 yılında CEV Challenge Kupasında 3üncü olurken 2010-11 ve 2015-16 CEV Kupalarında iki kez finalde kaybederek 2nci oldu. Sarı-kırmızılılar CEV Şampiyonlar Liginde ise 2012-13 ve 2017-18 yıllarında Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve ikisinde de 4üncü olmuştu.

MUSTAFA CENGİZ'İN AMATÖR SPORLARDA 4. KUPASI

Mustafa Cengiz, erkek voleybol takımının Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kazanmasıyla birlikte Galatasaray Başkanı olduğu Ocak 2018den bu yana amatör sporlarda 4üncü kupasını elde etmiş oldu.

Galatasaray daha önce Mustafa Cengiz başkanlığında 2018 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile EuroLeague ve Basketbol Ligi Şampiyonluğu ve 2017-18 sezonunda Kadın Basketbol Takımı ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.

Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı döneminde futbolda ise 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1de Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupası bulunuyor.

 

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