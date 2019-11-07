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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.11.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Taraftarı yıkan istatistik! 42 yıl sonra...

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Taraftarı yıkan istatistik! 42 yıl sonra...

Galatasaray, Avrupa kupalarında Bayern Münih'e karşı aldığı 6-0'lık en farklı yenilgiyi 42 yıl sonra Real Madrid'den aldı. Galatasaray'ın uğursuz tarihi 6 Kasım - Real Madrid'de Rodrygo, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en kısa sürede art arda iki gol atan futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 42 yıl sonra egale etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisi olan ve 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiyi 42 yıl sonra bu kez Real Madrid karşısında aldı.

Bu arada Galatasaray için 6 Kasım tarihi bir kez daha kulüp tarihine olumsuz bir şekilde damgasını vurdu.

Sarı kırmızılılar 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı.

Diğer yandan Galatasaray takımı, Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı 4. maçtan da farklı yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Real Madrid'e 18 Mart 2001'de ve 3 Mart 2013'de 3-0, 27 Kasım 2011'de ise 4-1 yenilmişti.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 3 maçı kazanamayan Real Madrid bu seriyi Galatasaray galibiyetiyle bozdu.

Ayrıca Real Madrid formasıyla hat-trick yapan Rodrygo, Galatasaray karşısında 7. ve 14. dakikalarda attığı iki golle İspanya kulübünün tarihinde Avrupa kupalarında en kısa sürede art arda iki gol atan futbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Rodrygo ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinde "mükemmel hat-trick" (sağ ayak, sol ayak, kafa) yapan en genç futbolcu oldu. Bu istatistik rekoru Rodrygo'dan önce Kylian Mbappe'ye aitti.

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema da Galatasaray maçında attığı iki golle eflatun beyaz formayla Avrupa kupalarında toplam gol sayısını 51'e çıkardı.

Benzema, Real Madrid tarihinde Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez'in ardından Avrupa kupalarında en çok gol atan 3. futbolcu oldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in Real Madrid'e attığı golleri izliyoruz...

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