Galatasaray’ı yenersek şampiyon oluruz

Her büyük maç öncesi ve sonrasında tüm gözlerin üzerine çevrildiği teknik direktör Aykut Kocaman cephesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Bu tür karşılaşmalar öncesi çarpıcı açıklamalar yapmasıyla bilinen Kocaman, önceki gün yine ilginç ifadeler kullandı.

“HİÇ KUŞKU DUYMUYORUM”

YAKINLARIYLA yemekte buluşan Fenerbahçe Teknik Direktörü, Galatasaray maçının asla sadece bir derbi olmadığının altını çizdi. Uzun sohbette, takımın durumunu, ligin gidişatını ve derbi öncesi havayı aktaran Kocaman, “Galatasaray karşılaşması ligin geleceği açısından da belirleyici olacaktır. Bu maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Kazanmak ve sezon sonunda şampiyonluk için ben bu takıma, bu ekibe güveniyorum.

Herkes sorumluluğunun farkında ve hafta sonu sahaya bu sorumluluk ve bilinçle çıkacak, sevenlerimizin beklediği skoru elde edeceğiz. Bundan hiç kuşku duymuyorum” dedi.

“GERGİNLİK İSTEMİYORUM”

Derbi öncesi hazırlıklara da değinen Kocaman, takımın sakin kalmasını özellikle istediğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Derbi için takımı hiç germedim. Daha rahat idmanlar yaptırdım. Galatasaray maçının asıl hazırlıklarına bugün (dün) başlıyoruz. Futbolcuları erkenden strese sokmak istemedim. Fenerbahçe takımı, bu maçın havasına stada gitmek için otobüse bindiğinde girecektir. Biz Malatya’da net bir skorla kazandık ama sadece kazanacak bir oyun oynadık. Bu takım daha iyi futbollar sergileyerek yolunda ilerleyecek çapta bir takım. Her zaman takımıma güvenimin yüksek olduğunu dile getirdim.”

GOMIS BİZE HEM TEHLİKE HEM DE CİDDİ BİR AVANTAJ

AYKUT Kocaman, sohbet yemeğinde, Galatasaray’ın önemli hücum silahı Bafetimbi Gomis üzerinde ayrıca durdu. Sarı kırmızılı futbolcunun hücumdaki meziyetlerine vurgu yapan Kocaman, “Yetenekli bir oyuncu. Bizim için tehlikeli olabilir. Ancak geriye dönüşlerinde ise sıkıntısı ve eksikleri var. Bu da bizim avantajımız ve faydalanacağımız bir durum” dedi.

FEDERASYON TAMAMEN BEŞİKTAŞ’IN KONTROLÜNDE

YAKINLARIYLA yediği yemekte Aykut Kocaman’a Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili önceki açıklamalarıyla ilgili sorular da soruldu.

Kocaman Beşiktaş ile oynadıkları maçta dile getirdiği, hakemin yanlış taç kararı vermesi konusunda şu ilgi çekici ifadeler kullandı:

’TAÇ’I SÖYLEDİM ÇÜNKÜ...

“Benim takımıma güvenimle ilgili bir sorunum yok. Her zaman bu konuda futbolcularımla ilgili düşüncelerimi olumlu anlamda dile getirdim. Taç olayını bazı şeylere dikkat çekmek amacıyla söyledim. Futbol Federasyonu içinde Beşiktaş çok hakim. Kontrol tamamen onlarda. Bu duruma dikkat çekmek istedim ve başardım da!”