Galatasaray'ı yakan karar! Diagne ofsayt mı?
Galatasaray'ın son dakikalarda ofsayttan iptal edilen konu gecenin tartışması oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maça 85. dakikada Galatasaray'ın ofsayttan iptal edilen golü damga vurdu.
Maçta sarı-kırmızlılar son dakikalarda vitesi artırarak Benfica kalesine yüklenirken, fotoğraftaki pozisyonda Diagne, kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kaleciden dönen topu geriden gelen Emre Akbaba tamamladı; fakat gol Diagne'nin ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Pozisyonun ofsayt olup olmadığı konusunda epey tartışma yapıldı.
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