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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Galatasaray'ı şampiyonluğa "kanat"ları taşıdı

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Galatasaray'ı şampiyonluğa "kanat"ları taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de sezonunun bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray'da kanat oyuncuları Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden transfer edilen Nijeryalı futbolcu Onyekuru ile sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Cezayirli Feghouli, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağladı.
Galatasaray'da sol kanatta görev alan Onyekuru 30 lig maçında 14 kez ağları havalandırırken, sağ kanatta forma giyen Feghouli ise 29 karşılaşmada 9 kez topu filelerle gönderdi.

Onyekuru ve Feghouli, Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla şampiyonluğa ulaştıkları maçta da golleri atan isimler oldu.

Onyekuru takımın en skoreri

Galatasaray'da Henry Onyekuru, ligin geride kalan bölümünde kaydettiği 14 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri ile Medipol Başakşehir müsabakasında ise birer gol attı.

Ligde gol sıralamasında Henry Onyekuru'yu, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne 10, Sofiane Feghouli de 9 golle takip ediyor.

Feghouli ikinci devreye damga vurdu

Sofiane Feghouli, etkili performansıyla sezonunun ikinci yarısına damga vurdu.

Sezon başında oynanan TFF Süpe Kupa maçında bekleneni veremeyen Feghouli, ligin ilk yarısındaki birçok maçta teknik direktör Fatih Terim tarafından tercih edilmedi.

Mücadelesini bırakmayan ve daha sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Cezayirli futbolcu, 8'i sezonun ikinci yarısında olmak üzere toplam 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Sezonunun ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında bir gol atan Feghouli, ikinci devredeki Kasımpaşa maçında 3, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise birer kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Gol attıkları maçlarda mağlubiyet yok

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin bu sezon ligde gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet bir beraberlik elde etti.
Galatasaray, Feghouli'nin skor ürettiği 7 müsabakadan ise 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İkisi de "hat-trick" yaptı

Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, bu sezon Süper Lig'de "hat-trick" yapma başarısı da gösterdi.
Onyekuru sahalarında MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçta, Feghouli ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada üçer kez topu filelerle buluşturdu.

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