Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek!
Galatasaray'ın Real Madrid ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında 3 bin Galatasaray taraftarının yer alması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.
Sarı kırmızılı takımı Madrid'de 3 bin Galatasaray taraftarının desteklemesi bekleniyor.
3 bin Galatasaray taraftarı, Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı stattan takip edecek.
MAÇIN ARDINDAN İSPANYA'DA KALACAKLAR
Galatasaray, Real Madrid maçının ardından da İspanya'da kalacak. İspanyol ekibinin tesislerini kullanacak olan Galatasaray, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını burada yapacak ve ardından özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek.
İki takım arasında oynanan ilk maçta, kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid olmuştu...
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