Galatasaray'ı karıştıran atama! Açıklama geldi...
Galasaray Lisesi müdürlüğüne Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in müdür atanması sarı kırmızılı camiayı karıştırdı.
Galatasaray taraftarının da tepki gösterdiği atamayla ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne Yapılan Atama Hakkında
Galasaray Lisesi'ne, Prof. Dr. Vahdettin Engin'in müdür olarak atanması
Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.
Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez.
Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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