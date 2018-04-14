Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 3. oldu!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off üçüncülük mücadelesinin ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3. sırada tamamladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
Galatasaray: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)
Fenerbahçe: Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Damla Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, TomKom, Rahimova (Merve Dalbeler, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)
Setler: 24-26, 27-29, 17-25
Süre: 94 dakika (28, 37, 29)
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ligi 4. sırada bitiren Galatasaray ise CEV Kupası'na katılacak.
Karşılıklı ataklarla başlayan birinci sette Galatasaray, teknik molayı 12-9 önde geçti. Skoru 24-24'e getiren Fenerbahçe, ardından Rahimova'nın sayısıyla seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.
Galatasaray, ikinci sette Neslihan'ın ataklarıyla teknik molayı 12-7 önde geçti. Ardından sarı-kırmızılı takımın basit hatalarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, skoru 23-23'e getirdi ve çekişmeli geçen seti 29-27 alarak 2-0 üstünlük yakaladı.
İyi başladığı üçüncü sette teknik molayı 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-17, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
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