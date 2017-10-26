Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet eden yabancı madde nedeniyle saha kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray Kulübü, ceza alırsa önemli bir gelir kaybına uğrayacak!
Bu sezon maç günleri bilet ve ürün satışından önemli gelir elde eden Galatasaray, saha kapama cezası alırsa en az 2-3 milyon TL zarar görecek!
Gençlerbirliği maçında bilet satışı, kombine devir satışı ve karşılaşmanın da seyircisiz oynanması halinde GS Store mağazasında ürün satışı yapılamayacağı için en az 2-3 milyon TL olarak öngörülen önemli bir gelirden olacak!