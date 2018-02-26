Galatasaray'ın Akhisarspor kamp kadrosu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 10'a 10 kontrol pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, bugün 24 yaşına giren Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu akşam saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Daha sonra ise kara yoluyla Manisa'ya geçerek yarın akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma için kampa girecek.
Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli
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