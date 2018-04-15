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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraf: Adem KABAYEL
15.04.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan zirveye pençe

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Galatasaray'dan zirveye pençe

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada şık bir vuruş yapan Mariano ve 90+1. dakikada kendi kalesine Adebayor attı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60 yaparak zirveye çıkarken, 59'ar puana sahip Beşiktaş ikinci Medipol Başakşehir de üçüncü sırada yer aldı.

Stat: Türk Telekom 
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Fernando (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli (Dk. 79 Sinan Gümüş), Belhanda, Rodrigues, Gomis (Dk. 88 Eren Derdiyok) 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Visca, Arda Turan (Dk. 65 Mossoro), Elia (Dk. 79 Kerim Frei), Adebayor 
Goller: Dk. 60 Mariano, Dk. 90 Adebayor (kendi kalesine) (Galatasaray) 
Sarı kartlar: Dk. 36 Mariano, Dk. 74 Fernando, Dk. 90 2 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu, Arda Turan (devre arasında) (Medipol Başakşehir) 

Gerilim devam etti Terim ve Arda...
Gerilim devam etti! Terim ve Arda...

MAÇTAN NOTLAR

Denayer 8 maç sonra forma giydi 
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jason Denayer, 8 maç aradan sonra forma şansı buldu. 
Ligin 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucu sol arka adalesinde ileri derecede yırtık oluşan Belçikalı futbolcu, 70 gün sonra formasına kavuştu. 

Maicon ilk kez kesik yedi 
Teknik direktör Fatih Terim'in yedekler arasında yer verdiği Maicon Roque, bu sezon ligde ilk kez kesik yedi. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 27'sine 11'de başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, sadece sarı kart cezası nedeniyle 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında oynayamazken, ilk kez teknik direktör tercihi olarak yedekler arasında yer buldu. 

Tribünler doldu 
Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi. Taraftarlar, müsabaka öncesi teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı. Öte yandan, yaklaşık bin Medipol Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti. 

Avcı'dan tek değişiklik 
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti. Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Abdullah Avcı, Arda Turan'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi. Manuel da Costa ise Alexandru Epureanu ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başladı.

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle çıktı. Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Mert Günok, Attamah, Mossoro, Bajic, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem ve Gökhan İnler yer aldı. 

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Arda Turan sahaya çıkınca...
Arda Turan sahaya çıkınca...


Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki 
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi. 
Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı. 
Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi. 

Arda, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda 
Arda Turan, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Galatasaray altyapısında yetişen ve yıldızı parlayan Arda Turan, 2011-2012 sezonu başında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 2010-2011 sezonunda Atiker Konyaspor'a karşı son kez sarı-kırmızılı forma ile Türk Telekom Stadı'na çıkan Arda, 2 bin 522 gün sonra bu kez bir rakip takımın forması ile bu statta bir maça çıktı. 

Galatasaraydan zirveye pençe

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