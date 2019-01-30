Galatasaray'dan Yunus paylaşımı: "Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi"
Bolu maçında hat trick yapan Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Boluspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Resmi Twitter hesabı ise Yunus'la ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi..." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Boluspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yunus Akgün şunları söyledi:
“İlk önce abilerimin ve takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. 18 yaşımda hat-trick yapmak bana nasip oldu. Çok şükür bu formayla hat-trick yaptım. Maç topunu da aldım, topu da inşallah abilerime ve hocalarıma imzalatacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hat-trick yaptıktan sonra gözyaşlarımı da tutamadım. Çünkü Galatasaray formasıyla hat-trick yapmak bir başka, çok mutluyum.
Kendime güveniyorum. Bana şans geldiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk golümü Keçiörengücü maçında atmıştım. Şimdi hat-trick yapmak nasip oldu. İnşallah nice goller atmak, asistler yapmak bana nasip olur.”
Öte yandan sarı kırmzılı kulübün resmi Twitter hesabı, Yunus'la ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi..." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın paylaşımı şöyle;
"Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi..." pic.twitter.com/J5MVGZ2eZK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 29 Ocak 2019
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