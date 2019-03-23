Galatasaray'dan transfere 2,5 milyon sınırı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan transfere 2,5 milyon sınırı
GeriFutbol Galatasaray'dan transfere 2,5 milyon sınırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
23.03.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan transfere 2,5 milyon sınırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan transfere 2,5 milyon sınırı

Takımın yıllık maliyetini düşürmenin planlarını yapan Galatasaray yönetimi, yaz dönemi alınacak oyuncularla yapacağı sözleşmelerde 2.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacak.

UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle transferde ayağını yorganına göre uzatmak zorunda olan Galatasaray, futbol takımının geçen sezon 89.4 milyon Euro olan yıllık maliyetini 2018-19 sezonunda 76 milyon Euro'ya kadar çekti.

Fatih Terim'in yazın yapacağı transfer operasyonunda bu rakamı daha da aşağı çekmenin planları yapılıyor.

Yıllık garanti ücreti 1.2 milyon Euro olan Luyindama ve 800 bin Euro olan Marcao örneğinde olduğu gibi yeni transferlerin maliyetine dikkat edilecek. Tavan ücreti 2.5 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu yüzden bonservisine 10 milyon Euro ödediği Diagne'nin sözleşmesine yıllık 2.350 milyon Euro yazdı.

FERNANDO İLE İPLER KOPACAK
Yönetim mevcut kadroda 2.5 milyon Euro'nun üzerinde alan her oyuncu için de gelecek teklifleri değerlendirecek.

Feghouli 3.850 milyon Euro, Muslera 3.575 milyon Euro, Belhanda ve Fernando 3.3 milyon Euro kazanıyor. Bu isimlerden Fernando ile yollar büyük olasılıkla ayrılacak. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda için sıkı bonservis pazarlığı yapılacak. Sözleşmesinde Körfez ülkelerine geçerli 4.250 milyon Euro çıkış maddesi bulunan Feghouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaraydan transfere 2,5 milyon sınırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünal Karaman istedi, teklif yapıldı

Hülya Avşar: "Önce sporcuyum, sonra sanatçıyım"

Potada derbi heyecanı! iddaa'da oynanması gereken...

Marcao geldi dertler bitti