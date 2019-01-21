Galatasaray'dan Tetteh için yeni teklif
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in Alan Carvalho ile birlikte transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Benjamin Tetteh için girişimler sürüyor.
Sparta Prag ısrarla ‘Satmayı düşünmüyoruz’ dese de sarı kırmızılılar, Ganalı golcü için Çekya ekibine yaptığı 7,5 milyon Euro’luk teklifini yineledi.
Tetteh’in de G.Saray’a gelme isteği ve bu teklifi değerlendirmek istemesi de Aslan’ın elini güçlendirirken, yönetim de presine devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun şu an Çekya ekibi ile İspanya’nın Marbella kentinde kampta olduğu ifade edildi.
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