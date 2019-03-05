Galatasaray'dan tarihi başarı!
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.
Deplasmanda 3-1 kaybettiği Rusya Ligi 2’ncisi Kuzbass Kemerovo’yu İstanbul’da aynı skorla 3-1 yererek maçı altın sete taşıdı. Altın sette müthiş bir oyunla rakibine adeta hiç şans tanımayan sarı kırmızılılar, 15-10’luk skorla tarihinde ilk kez CEV Cup finaline kaldı.
Maçtan sonra bütün oyuncular çılgınca sevinerek zaferlerini taraftarlarla paylaşırken Başantrenör Nedim Özbey gözyaşlarını tutamadı.
Hayatında ilk kez erkek voleybol maçına geldiğini ve müthiş bir zaferi izlediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’de sahaya inerek oyuncularla ve taraftarlarla zaferi kutladı.
EN BÜYÜK CİMBOM
Avrupa’nın iki numaralı kupası olan CEV Cup’ta Rusya’nın Kuzbass Kemerovo takımına deplasmanda 3-1 mağlup olan Galatasaray Rusya Lig ikincisi olan rakibine İstanbul’u dar etti.
İlk seti kaybeden sarı kırmızılı ekip taraftarların, yöneticilerin ve basın mensuplarının ‘Bu iş bitti’ dediği anda adeta küllerinden doğarak peş peşe üç set kazanarak maçı ve final şansını altın sete taşıdı. İlk sette 4 ikinci sette 7 üçüncü sette 8 ve altın sette de 8 sayı alarak toplam 33 sayıyla takımını sırtlayan Estonyalı yıldız Venno Oliver adeta takımını sırtlayan adam oldu.
ÇEKİŞMELİ MAÇ
Bu yıl oynadığı 24 maçta 20’nci galibiyetini alan Kuzbass Kemerovo takımı, ilk seti 18-25 önde tamamlamayı bildi: 0-1.
Sarı kırmızılı ekibimiz ikinci sette iyi başladı ve Olıver ve Duff’un etkili oyunuyla bu kez rakibine göz açtırmayıp 25-19’la durumu 1-1 yaptı.
Konuk Rus ekibi üçüncü sete de hızlı başladı ve seti bir süre önde götürdü. Ancak sarı kırmızılı ekip geriden gelerek öne geçti ve 25-21’le 2-1 öne geçti. Bu sette takımına 8 sayı kazandıran Oliver çok etkili oynadı.
Dördüncü sete müthiş başlayan Galatasaray, farkı 20-11’e kadar açtı ve ikinci setteki gibi tekrar 8 sayılık bir başarıyla oynayan Oliver’in müthiş oyunuyla 25-17’yle skoru 3-1 yaparak finale kalmayı altın sete bıraktı.
İlk seti kazandıktan sonra turu geçmek için bir sete daha ihtiyacı olan Rus ekibi bunu başaramazken adeta tarih yazan Galatasaray altın seti 15-10 kazanarak adını finale yazdırdı. Galatasaray İtalyan Tirentino ve Yunan Olimpakos eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
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