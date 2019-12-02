Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı
Galatasaray, Süper Lig'de 1-1 berabere sahadan ayrıldığı Trabzonspor deplasmanı sonrası, tartışmalı bir pozisyonun görüntüsünü paylaştı.
Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.
Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.
📺 Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. 😎 pic.twitter.com/pILydMwO3W— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle