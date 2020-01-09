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Haber Giriş: 09.01.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Talisca...

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Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Talisca...

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da ara transfer döneminde büyük hareketlilik yaşanıyor. Onyekuru ve Saracchi transferiyle birlikte Sekidika'yı da resmen açıklaması beklenen sarı kırmızılılar Trabzonspor'un da gündeminde olan Anderson Talisca için beklenen hamleyi yaptı...

Galatasaray’da sıcak transfer gelişmesi... Sarı kırmızılılarda Nzonzi ve Mariano ile birlikte sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. Sezon içi taraftarlarla bazı sorunlar yaşayan, silah hareketiyle gündem olan Belhanda, Galatasaray'da planların değişmesine neden oldu.  Arap takımlarıyla transfer temasında bulunan Faslı futbolcunun takımdan ayrılması sürpriz olmaz.

Belhanda'nın alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da gündeme gelen en önemli isim bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Trabzonspor'un da transfer için devrede olduğu Brezilyalı futbolcunun maliyetini karşılamak ise çok kolay gözükmüyor. Galatasaray'ın buna rağmen Anderson Talisca için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Trabzonspordan son dakika Talisca açıklaması
Trabzonspor'dan son dakika Talisca açıklaması

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük sarı kırmızılı takımın transfer gündemini Spor Arena için değerlendirdi;

Trabnzonspor'un oyuncu için 6 aylık 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın  Guangzhou'ya ne tür bir teklif sunacağı ise henüz bilinmiyor.






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