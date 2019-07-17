Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano...
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar aynı zamanda kaynak yaratabilmek adına mevcut kadroyla ilgili de önemli hamlelerde bulunuyor.
Fernando’nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Aslan, 2 yıldızını satışa çıkartmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Yönetimi ve teknik heyetinin teklif gelmesi halinde takımdan gitmesine sıcak baktığı Brezilyalı sağ bek Mariano için 4 milyon Euro’dan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.
Ayrıca 19 yaşındaki Yunus Akgün’ün için de kapının 3 milyon Euro’dan açılacağı öğrenildi. İki oyuncunun satışı gerçekleşirse Sarı- Kırmızılılar orta saha transferlerini direkt olarak bitirecek.
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