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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 17:42,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması!

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Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması!

Galatasaray, sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru'nun taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.

Sarı kırmızılı takım, yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcunun taburcu olduğunu açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."

Galatasaraydan son dakika Henry Onyekuru açıklaması

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