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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 19:02,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması!

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Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması!

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI AMA...

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzatsa da futbolcuyu sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralayacak. Ayrılık açıklamasının da kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor.


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