Galatasaray'dan son dakika Didier Drogba açıklaması!
Galatasaray, Didier Drogba'nın teknik direktölük için düşünüldüğü haberleri hakkında açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanlarken şu sözler kullanıldı;
Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.
Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
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