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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan son dakika Didier Drogba açıklaması!

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Galatasaray'dan son dakika Didier Drogba açıklaması!

Galatasaray, Didier Drogba'nın teknik direktölük için düşünüldüğü haberleri hakkında açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanlarken şu sözler kullanıldı;

Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.

Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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