Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması! Emre Akbaba...
Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba transferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Albayrak'ın transfer açıklamaları:
"2-3 aydan beri sevgili Hasan başkan ile birlikte, Emre Akbaba ile konuşuyoruz. Ankara'da, 1 saate yakın konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden 7 milyon euro istedi. Son sezonu olan bir futbolcuya böyle para vermemiz mümkün olmaz."
"Biz buraya 100 TL'nin hesabını yaparak geldik. Biz 2,5 milyon euro teklif vermiştik sevgili başkana ve 3 milyon euroya çıktık. Dün Hasan başkanı davet ettim, uzun uzun konuştuk. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon eurodur ve o rakama da anlaşamadık."
Futbolcu "Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a gitmek istiyorum" diyor. Bugün bir görüşme daha yapacağım. Emre'nin kafasını çelmek için, "Sen Galatasaray'a gidiyorsun ama seni Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazlar" demişler. Öyle bir şey yoktur"
Hasan Başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Futbolcu Galatasaraylı. Şu anda Emre'nin gitmesi için zorluyorlar. Bir futbolcu bana, 'Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' derse, ben o futbolcuyu almam."
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