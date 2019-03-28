Galatasaray'dan Serdar Aziz'e ihtarname
Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'e ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın devre arasında takımdan ayrılarak ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'e ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.
Bugüne kadar hep futbolcuların, kulüplere paralarını tahsil etmek için ihtraname çektiğine şahit olduk… Bu defa ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi devre arasında 2.3 milyon euro tazminat ödemesi durumunda takımdan ayrılmasına izin verdiği Serdar Aziz'in menajerine, "sözleşmede yazan tazminatı öde" uyarısı gönderdi.
Belirlenen süre içinde Serdar Aziz'in tazminatı ödememesi durumunda Galatasaray yönetiminin işlem başlatacağı hatta konuyu UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) bile taşıyabileceği belirtiliyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle