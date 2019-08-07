Galatasaray'dan Schneiderlin çıkarması | Transfer Haberleri
Galatasaray, Everton'ın Fransız ön liberosu için transfer görüşmelerine başladı.
Falcao transferini imza aşamasına getiren G.Saray, diğer taraftan Sevilla’ya giden Fernando’nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İdari menajer Şükrü Hanedar, Everton’da forma giyen Morgan Schneiderlin’in transferi için İngiltere’ye gitti. 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun 1 yıllığına kiralanması planlanıyor. Hanedar, 29 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif etti. Öneriye olumlu bakan Everton kararını 1-2 gün içinde bildirecek.
Falcao'nun en güzel golleri;
Sarı kırmızılıların ‘6 numara’ için düşündüğü ikinci isim Chelsea’nin Fransız oyuncusu Timoe Bakayoko. Hanedar, iki ön liberodan birinin transferini bitirip İstanbul’a dönmeyi hedefliyor.
Arsenal’in Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny için de temaslarda bulunuluyor.
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