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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.02.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan savunmaya 4, forvete 2 takviye!

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Galatasaray'dan savunmaya 4, forvete 2 takviye!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katarken, 4 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 futbolcusu ile de yollarını ayırdı. Aslan takıma defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı. Takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti. 

Forvet için yoğun mesai harcandı 
Devre arasında Teknik Direktör Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yola devam etmeyeceklerini açıklayıp, bu futbolculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar bu olaylardan sonra iki bölgeye de transfer yapmak için harekete geçti. Yönetim yoğun çabalar sonucunda forvet bölgesine iki futbolcu aldı. 

İki golcü geldi 
Cimbom hücum bölgesine ilk olarak Kasımpaşa’da forma giyen ve şu an 20 golle Süper Lig’in gol krallığında zirvede yer alan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’yi dahil etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra Olimpik Marsilya’dan Yunan golcü Kostas Mitroglou’nu alarak hücum bölgesindeki eksikliği tamamladı. 

Savunmaya 4 takviye 
Galatasaray defans bölgesi için 4 futbolcu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar; bonservisi elinde olan Emre Taşdemir, Sparta Prag’da forma giyen eski futbolcusu Semih Kaya, Chaves takımından Marcao ile son olarak da Standart Liege’den Christian Luyindama’yı kadrosuna katarak savunma bölgesini güçlendirdi. 

4 isimle yollar ayrıldı 
Takımda düşünülmeyen Serdar Aziz ile yollar ayrılırken, Eren Derdiyok ise herhangi bir takımla anlaşmadı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu Ozan Kabak’ı Alman temsilcisi Stuttgart’a gönderirken, yıldız futbolcu Garry Rodrigues ise Al Ittihad-Jeddah takımına transfer oldu. Kadro dışı olan Tarık Çamdal’ın ise sözleşmesi feshedildi. 

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En Çok Oynanan Bahis
  • 144Alanyaspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,95
    19541kez oynandı
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