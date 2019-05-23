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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.05.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması! İşte tarih ve saat...

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Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması! İşte tarih ve saat...

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05’te TT Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

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Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlarımız şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 Futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlarımız 23.05.2019 Perşembe günü saat 15.00’ten 24.05.2019 Cuma saat 14.00’e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak %50 indirim ile satın alabilirler. 24.05.2019 Cuma günü saat 15.00’ten sonrası genel satışa çıkacak.

22. Şampiyonluk Kutlaması için mevcut kombine yerinizi 24.05.2019 saat 14.00’e kadar %50 indirimli olarak passo.com.tr den satın alabilirsiniz.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden 24.05.2019 saat 15.00’ten itibaren isim, soyisim ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet satın alabilirler.

Florya'da şampiyonluk coşkusuGalatasaraylı taraftarlar şampiyonluğun ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı...
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Galatasaraydan şampiyonluk kutlaması açıklaması İşte tarih ve saat...

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