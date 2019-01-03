Galatasaray'dan Rodrigues yanıtı: "10 milyon Euro..."
Galatasaray Garry Rodrigues'i bırakmak için 10 milyon Euro istiyor.
Rodrigues’in PAOK’tan gelirken imzalanan sözleşme gereğince bir sonraki transferinde elde edilecek gelirin yüzde 20’sinin Yunan ekibine ödenecek olması nedeniyle Galatasaray, oyuncusu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli tespit etti.
Rodrigues için teknik direktör Fatih Terim’in kararını bekleyen sarı kırmızılılar, diğer yandan da El İttihad Kulübüne istedikleri bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğunu iletti. Suudi Arabistan ekibi teklifi kabul ederse bu transferden 8 milyon Euro gelir elde edilecek.
·
Yorumları Göster
Yorumları Gizle