Galatasaray'dan resmi Yusuf Yazıcı açıklaması!
Galatasaray kulübü Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.
Kulübün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Verin Yusuf'u Parlatalım" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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