Galatasaray'dan resmi teklif! Mitroglou...
Ze Luis için Spartak Moskova Kulübüne 10 milyon euro teklif eden ve pazarlığa devam eden Galatasaray, Mitroglou'na da talip oldu.
Galatasaray Ze Luis için teklifini arttırıp Ruslarla pazarlık masasına otururken Sarı kırmızılılar, Mitroglou'nu sezon sonuna kadar kiralamak için Marsilya'ya resmi teklif yaptı.
Marsilya Kulübü de 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan golcüyü kiralama önerisine yeşil ışık yaktı.
Galatasaray, Mitroglou'nu sezon sonuna kadar yani 5 aylığına kiralamak isterken 31 yaşındaki golcünün ise buna karşı çıkarak sarı kırmızılı kulüpten 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.
Kısaca Galatasaray, 6 ay Yunan golcü ise 18 aylık kiralama süresi istiyor.
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