Galatasaray'dan Onuachu hamlesi 2.01'lik dev golcü...
Galatasaray FC Midtjylland forması giyen Paul Onuachu için 7 milyon euroluk teklifte bulundu.
Spor Arena | Transferin bitimine üç gün kala golcü arayışına hız veren Galatasaray FC Midtjylland forması giyen Paul Onuachu için devreye girdi.
Sarı kırmızılılar, Nijerya'lı futbolcu için kulübüne 7 milyon euro teklif etti. FC Midtjylland'ın istediği rakamın ise 10 milyon euro olduğu öğrenildi.
1994 doğumlu Onuachu, 24 yaşında ve 2.01 boyunda...
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