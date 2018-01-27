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Galatasaray'dan Ndiaye açıklaması! Transfer...

Galatasaray, Stoke City'e transfer olacağı iddia edilen Badou Ndiaye ile ilgili açıklama yaptı

Hürriyet Haber
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Galatasaray, Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılan Badou Ndiaye ile ilgili açıklama yaptı. Sarı - kırmızılıların internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor."

futbol

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