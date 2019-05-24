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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!

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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden Başkan Mustafa Cengiz hakkında çıkan haberlere karşılık bir açıklama yayınladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

22. şampiyonluk kutlama organizasyonu ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde Başkanımız Mustafa Cengiz'e aitmiş gibi gösterilen aslı olmayan ifadeler nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Haberlerde kullanılan ve Başkanımıza ait olduğu iddia edilen ifadeler ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray Kulübü ve Yönetimi, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır.

Kutlama ile ilgili yapılan görüşmelerde "Ben kulübe giren paraya bakarım" diye bir ifade kullanılmamıştır. Yönetimimiz, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir.

Şirket sahiplerinin kardeşlerinin veya iddiada bulunan köşe yazarının akrabalık ilişkileri Galatasaray Spor Kulübü'nün ilgisi dışındadır.

Şampiyonluk sevinci ile kutlama yaptığımız bu günlerde bile Yönetimimizi zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklerden uzak ve kulübümüzü siyasete sokma amaçlı bu tarz haberlere itibar edilmemesini Camiamızdan ve kamuoyundan önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

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Galatasaraydan Mustafa Cengiz açıklaması

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