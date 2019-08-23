Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç sürprizi! Transfer...
Galatasaray'da golcü transferinde sürpriz gelişme... Sarı kırmızılı ekipte Mitroglou'nun PSV'ye gidişiyle birlikte forvet sayısı azaldı, listeye giren isim Mevlüt Erdinç oldu.
Falcao'nun gelişi yılan hikâyesine dönerken, Kostas Mitroglou'nun da PSV'ye gitmesiyle forvet sayısı bire düştü. Sabah'ta yer alan habere göre; Elinde sadece santrfor olarak Mbaye Daigne kalan, sarı-kırmızılılar arayışa girerken listeye Mevlüt Erdinç girdi.
Başakşehir'in kadroda düşünmediği ve ayrılması için yol gösterdiği 32 yaşındaki golcüyü, Cim-Bom dışında Ç.Rizespor, Antalyaspor ve ligin yeni takımı Gazişehir de istiyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mevlüt, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
Tarafların anlaşması halinde milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mevlüt'ün görüştüğü takımlar var. Büyük ihtimalle bizden ayrılacak" diyerek bu transferi doğruladı.
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