Galatasaray'dan Mert Çetin'e transfer teklifi: Bize gel, sürekli oyna Euro 2020’ye hazır git
Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine bir stoper arayan G.Saray’ın ilk tercihi, sezon başında Gençlerbirliği’nden AS Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki Mert Çetin. Ancak Roma ile ilk görüşmeler olumsuz geçti.
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Sarı kırmızılı ekip, sezon başında Gençlerbirliği’nden AS Roma’ya transfer olan 23 yaşındaki stoper için harekete geçti. Aslan’ın Mert’i tercih etmesinin iki temel nedeni var: 1. Onyekuru ve Saracchi hamleleri sonrasında yabancı kontenjanının dolması, 2. Christian Luyindama’nın sezon sonu dönecek olması nedeniyle sezon sonu için yabancı kontenjanının daha fazla şişmemesi.
Fonseca şimdilik onay vermedi
Bu nedenden dolayı G.Saray’ın yaklaşık 3 haftadır Mert’in transferi için çalışmalar yürüttüğü ve AS Roma Kulübü ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, Mert’in 6 aylığına kiralama formülü ile Galatasaray’a gelmesine olumlu yanıt vermedi. Teknik Direktör Paulo Fonseca, Mert’in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullandığını ve şans verdiğini belirtip bu teklife şimdilik onay vermedi.
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